Kocaeli'de yüz binlerce gram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de 2 ayrı ilçede düzenlenen operasyon çerçevesinde yüz binlerce gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde dün Derince ve Gölcük ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 90 sökülmüş bandrol, 149 bin gram kıyılmış tütün, 24 bin 700 dolu makaron, 90 bin boş makaron, 3 bin boş sigara kutusu ve sigara yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.