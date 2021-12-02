İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlediği operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 267 kilo 75 gram metamfetamin, 298 kilo 3 gram esrar, 14 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri devam eden şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, sokak satıcısı olduğu belirlenen F.Ç., K.A. ve O.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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