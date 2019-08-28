Kocaeli'de zararlı böceklerle mücadele için bin keklik doğaya salındı

Kocaeli'de tarım alanlarına zarar veren kene, çekirge, süne gibi böceklerle mücadele etmek amacı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından doğaya bin keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, tarım alanlarına zarar veren kene, çekirge, süne gibi böceklerle mücadele etmek amacı ile farklı bir çalışmaya imza attı. Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tarım alanlarının korunması için bin adet keklik doğaya salındı. Proje kapsamında Konya'da bulunan bir çiftlikte yetiştirilen keklikler, doğaya salınmak üzere Kocaeli'ye getirildi. Kafeslerle Körfez-Dilovası ilçelerine götürülen keklikler, av yasağının bulunduğu yaban hayatı iyileştirme sahasında doğaya salındı. Kafeslerden salınan keklikler, uçarak farklı noktalara kondu.

Salınan kekliklerin, yaban hayatı iyileştirme sahasında üreyerek çoğalması ve farklı bölgelere yayılması bekleniyor.