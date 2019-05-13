Kocaeli'de zifte yapışan köpek, bakım evinde özenle temizlendi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zift birikintisine yapışık halde bulunan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde temizlenerek tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yere dökülen zift birikintisini fark etmeyerek üzerine yatıp zifte yapışan köpek, tedavi altına alındı. Dün Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki boş bir arazide ola dökülen zifte yapışmış halde bulunan köpeği önce itfaiye ekipleri temizlemeye çalıştı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen köpek, temizliği yapılarak veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Gece saatlerinde bir tankerden sızdığı düşünülen zift birikintisine yapışarak vücudu zifte bulanan köpek, bakım evi uzman veterinerleri tarafından temizlenerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim ve görevli personeller tarafından önce ılık suyla banyo yaptırılan köpek üzerindeki zift malzemesinin tamamen temizlenmesi sonrasında ise vitamin tedavisine alınacak.

“Bir iki hafta içinde sağlığına kavuşacak”

Zifte bulaşan talihsiz hayvanı ilk tedavi eden Veteriner Hekim Koray Özgür “Geçici Bakımevi Merkezimize gelen köpeğimizi muayene ettik. Köpeğimiz 2 yaşında erkek. Bize geldiğinde vücudunda yüksek miktarda petrol türevi maddeler bulaşmış bir şekilde geldi. Herhangi bir yarası yok ama bazı yerleri tahriş olmuş durumda. Şuanda üzerindeki zifti büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenlerden uzaklaştırmaya çalıştık. Gerekli tedavilerini yaptık, muhtemelen bir iki banyo daha geçirecek. Daha sonra onu hayvan barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşacak. Daha sonra da aşılaması ve kısırlaştırılması yapılacak” dedi.