Kocaeli'de zincirleme kaza: Kamyonetin altında kalan otomobilin sürücü yaralandı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yeniköy mevkii İzmit istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O idaresindeki 21 TH 455 plakalı Volkswagen marka otomobil, L.A idaresindeki 34 FGN 924 plakalı Nissan marka çift kabinli kamyonet ve S.Ç. idaresindeki 34 BAY 134 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çarpışma şiddetiyle 34 BAY 134 plakalı otomobil, önünde bulunan kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü S.Ç., Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olduğu tespit edilen S.Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda bir süre trafik aksadı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.