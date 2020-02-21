İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan tır 5 otomobile çarparak durabildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan tır 5 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Şekerpınar Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, kontrolden çıkarak 5 otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlar içindeki 6 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan bir kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.