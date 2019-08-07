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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Başiskele'de D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'ten Gölcük istikametine seyir halinde olan 77 AAE 582, 41 GS 145 ve 41 AT 293 plakalı araçların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazasına meydana geldi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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