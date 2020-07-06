Kocaeli'deki 18 yıllık yasak aşk cinayetinde 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 18 yıl önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından darp edildikten sonra, diri diri aracı ile birlikte yakılan iş adamının öldürülmesi olayında gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Olay 2002 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından kendisine ulaşılamayan Yılmaz hakkında 2009 gaiplik belgesi çıkartılması sonrasında, polis ekiplerince olayla ilgili bazı kişililerin ifadesi alındı. İfadelerin sonrasında da bulunamayan Yılmaz ile ilgili dosyayı 18 yıl sonra şüphelilerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

Araştırmasının arından Yılmaz yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı daha sonra evi terk ettiği belirlendi. M.S.'nin eşi B.B.'nin ise durumu anlatması üzerine Kocaeli'ne gelen M.S.'nin 7 kişilik ailesi, 3 kişiyi de yanlarına alarak Mustafa Yılmaz'ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi. Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan suçunu itiraf ederek adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.