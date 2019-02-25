Kocaeli'deki 2 cinayete yardım ve yataklık yapan şahıslara şafak operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 ay içerisinde geçekleşen 2 cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada, cinayeti işleyen şahıslara yardım ve yataklık yaparak azmettirdikleri iddia edilen 9 kişi düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 13 Ekim ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2 cinayet olayı ile ilgili sürdürülen soruşturmada 2 olayla da bağlantısı olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 13 Ekim tarihinde Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732 Sokak kesişiminde meydana gelen olayda Osman Kaya (29), tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından başlatılan inceleme başlatırken, 11 Kasım gecesi Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde Oğuzhan Tatar (29), tartıştığı Ö.C.B. (20), T.T. (22) ve S.Ç. (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Polis ekipleri olayın peşini bırakmadı

Son bir yılda 30 gün arayla meydana gelen 2 cinayet olayı ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 cinayet olayına karıştığı tespit edilen F.F.T., O.E., Ö.C.B. ile Gürcistan'a kaçmak isteyen T.T. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. 2 cinayet arasında bağlantı olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemelerini derinleştirdi.

Ekipler soruşturmayı derinleştirdi, 12 kişinin daha suça karıştığı tespit edildi

Ekipler tarafından yapılan tekniki ve fiziki incelemelerde cinayet olayını azmettiren, silah temin eden ve şahısların kaçmasını yardım yataklık eden şahısların olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Osman Kaya ve Oğuzhan Tatar'ın öldüren .F.T., O.E., Ö.C.B., T.T. ve S.Ç. şahısların alarak verecek meselesi nedeni ile B.K. (38) ve babası A.K. (58) tarafından azmettirildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde B.K. isimli şahısın kardeşi B.K. (25)'in Oğuzhan Tatar'a ateş eden şahıslardan birisi olduğu, F.O. (25) ile B.O. (24) isimli şahısların ise cinayet sırasında şahıslar ile birlikte olay yerinde olduğu, yaşanan cinayet sonrasında B.Y. (48)'in Oğuzhan Tatar'ı öldüren şahısları evinde sakladığı ve A.Ö. (21), S.G. (26), A.P. (33), O.A. (20), S.A. (21), E.Y. (22) isimli şahısların olayla bağlantısının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler şafak operasyonu ile yakalandı

O.A., S.A., E.Y. isimli şahısların daha önceden farklı suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edilirken, B.K., babası A.K., kardeşi B.K., B.Y., F.O., S.G., O.B., A.P., ve A.Ö. isimli şahıslar Polis Özel Harakat ekiplerinin de olduğu ekipler tarafından Gebze ve Çayırova'da 11 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Polis kamerasına saniye saniye kaydedilen şafak operasyonunda gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.