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Kocaeli'deki adliyelerde duruşmalar 2 hafta ertelendi

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan karar kapsamında Kocaeli’deki tüm adliyelerde 2 hafta içerisinde görülecek olan davalar, korona virüs nedeni ileri bir tarihe ertelendi.

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan karar kapsamında Kocaeli'deki tüm adliyelerde 2 hafta içerisinde görülecek olan davalar, korona virüs nedeni ileri bir tarihe ertelendi.


Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Kocaeli'deki adliyelerde görülen davaların 2 hafta süreyle ertelenmesine karar verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin korona virüs nedeni ile aldığı önlemler kapsamında Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı, Kocaeli genelinde bulunan tüm adliyelerde, soruşturma ve kovuşturmalar ile acil hususlar haricinde duruşmalara 2 hafta boyunca ara verilmesi kararını aldı. Alınan karar doğrultusunda, bugün itibari ile 2 hafta içerisinde görülecek olan duruşmalar, tutulacak olan tutanaklarla ileri bir tarihe ertelenecek. Acil durumlarda ise davalar SEGBİS aracılığı ile görülecek.

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