İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli’de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.


Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı.


Dün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi.


Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli önce gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.