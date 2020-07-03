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Kocaeli'deki akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 8 tutuklama

Kocaeli’de akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden dolum sırasında çaldıkları yakıtları kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında sattığı iddiası ile gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Kocaeli'de akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden dolum sırasında çaldıkları yakıtları kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında sattığı iddiası ile gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de bulunan akaryakıt dağıtım firmalarının akaryakıt istasyonlarına akaryakıt gönderdiği tankerlerden dolum sırasında yakıt çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, tankerlerden akaryakıt çalıp kendi akaryakıt istasyonlarında satan 9 kişinin kimliğini belirlendi. Tespitin ardından Kocaeli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 8'inin tutuklanmasına karar verilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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