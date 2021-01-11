İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'deki bayrak törenine, vatandaşlar da kaldırımlardan eşlik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Kocaeli’deki okullarda bayrak töreni yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kocaeli'deki okullarda bayrak töreni yapıldı. Öğretmenlerin okul bahçesinde, öğrencilerin ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuduğu törene, vatandaşlar da kaldırımlardan destek verdi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isteği üzerine 81 ildeki okulların tümünde sabah saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı. Bu kapsamda Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de okulların bahçesinde tören düzenlendi. İdareciler ve öğretmenler törene okulun bahçesinde katılırken, öğrenciler ise evlerinde katıldı. İdareciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okurken, vatandaşlar da oldukları yerde hazır duruşa geçerek, marşa eşlik etti.


Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.