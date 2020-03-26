Kocaeli'deki belediye otobüslerinde iki kişi yan yana oturamayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre araçlarında yüzde 50 yolcu taşıma kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda UlaşımPark kontrol merkezinin anlık kontrol ettiği otobüsler, eğer bir yoğunluk yaşarsa ek sefer yönlendirerek vatandaşlara güvenli ulaşım hizmeti sağlamaya devam ediyor.

UlaşımPark, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre ikili koltuklarda tek kişinin oturmasına yönelik bir farkındalık uygulaması başlattı. Bu kapsamda koltukların üzerine de bilgilendirme yazıları yapıştırarak, yolcuların ikili koltuklarda tek tek oturması yönünde uyarılar yaptı.