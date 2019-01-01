Kocaeli'deki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kardeş olduğu, vuran şahısın ise arkadaşları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri 2 kardeşi öldürerek kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhami Ayhan ve Kiyas Ayhan isimli kardeşler ile arkadaşları olduğu öğrenilen Talip A. isimli şahıs arasında sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede henüz öğrenilemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Şahıslar arasındaki tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Yaşanan tartışma sonrasında olay yerinden ayrılan İlhami Ayhan, aldığı bir pompalı tüfekle tekrar kahvehaneye gelerek tartıştığı Kıyas ve İlhami Ayhan kardeşlere defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşler ağır yaralanırken, eli silahlı şahıs olay yerinden kaçtı.

2 kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan İlhami Ayhan ve Kiyas Ayhan isimli kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sürerken polis ekipleri iki kardeşi öldüren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olay yerinden kaçan Talip A.'nın 2 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği olay yerine yakın bölgede bulunan farklı bir kahvehaneye bıraktığını tespit etti. Ekipler tarafından şahısın yakalanması için yapılan çalışmalar sürdürülürken, olay yerine gelen İlhami Ayhan ve Kiyas Ayhan isimli kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.