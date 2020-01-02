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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen A.T., E.İ. ve S.E.Ş., Körfez ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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