Kocaeli'deki fabrika yangını devam ediyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1,5 saattir itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.