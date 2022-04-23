Kocaeli'deki feci kaza araç kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametine giden 41 ADM 740 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü Recep Çalık, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İlk olarak İ.İ. idaresindeki 06 BBL 752 plakalı karayollarına ait araca çarpan Recep Çalık idaresindeki araç, daha sonra Sabri Çakıroğlu kontrolündeki 41 AHA 803 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüler Sabri Çakıroğlu ile muhtar Recep Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Volkswagen marka araçta yolcu olarak bulunan İlknur Çakıroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Recep Çalık'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.