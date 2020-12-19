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Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medyadan propagandası yapan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.


Şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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