Kocaeli'deki gazetecilerden deprem bölgesine anlamlı yardım

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında topladıkları bağışlarla Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerinde görev yapan meslektaşlarına kışlık polar gönderdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti(KOGACE) yönetim kurulu ve üyeleri, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölgede görev yapan meslektaşlarına yardım için harekete geçti. Afetin yaşanması sonrası Elazığ Gazeteciler Cemiyeti ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti başkanlarını arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, görüşmeleri sonrasında yöneticiler ve üyeler ile birlikte Malatya ve Elazığ'da görev yapan gazetecilere kışlık polar gönderme kararı aldı. Cemiyet yönetimi ve üyeler arasında toplanan yardımlarla alınan polarlar, KOGACE Başkanı Kaplan tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere PTT Başmüdürü Adnan Sert'e teslim edildi.

Deprem bölgesine küçük de olsa yardım yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, “Geçen hafta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem elbette hepimizi üzdü. 1999 Gölcük Depremi'ni yaşayan bir ilde yaşayan bizler, o arkadaşlarımızın halini anlayabiliyoruz. Bu soğuk günlerde yaşanan bu afette bizimde katkımız olması açısından Malatya ve Elazığ'da yaşayan gazeteci arkadaşlarımıza destek olmak istedik. PTT Başmüdürümüz Adnan Sert Bey'de kargo konusunda bireysel olarak destek olmak istediğini. Müdürümüze ve KOGACE üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.