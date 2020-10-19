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Kocaeli'deki gençler Hatay'daki orman yangını için fidan dikti

Fidan Kardeşliği projesiyle Kılavuz Gençlik bünyesinde eğitim gören gençler, Hatay’daki orman yangınına dikkati çekmek için yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan Kardeşliği projesiyle Kılavuz Gençlik bünyesinde eğitim gören gençler, Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek için yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Tarım İl ve Orman Müdürlükleri ortaklığında gerçekleştirilen ‘Fidan Kardeşliği' projesiyle Kılavuz Gençlik bünyesinde eğitim gören gençler Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek için yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Ayrıca dikilen sayı kadar fidanın Hatay'a gönderilmesi planlanıyor. Tarım ve Orman Müdürlükleri işbirliğinde gerçekleşen proje ile gençler, fidanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen bölgelere toprakla buluşturdu.


Etkinliğe katılan gençler “Bu kampanyayla birlikte tüm Kocaeli halkına bir çağrıda bulunuyoruz. En az Hatay'a ulaştıracağımız fidanlar kadar fidanı Kocaeli'mizde toprakla buluşturalım. Gönülden gönle, ağaçtan çiçeğe, coşkun ırmaklardan berrak sulara uzanan hayatın ışıltısını tekrardan çoğaltalım. Çünkü bu toprakların gönlü güzel insanları olarak biliyoruz ki serinlik ateşten değil, yürekten gelir" dedi.


Duygularını belirten gençler, Hatay'da yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, "Bir daha böyle kötü olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hatay'da yanan ormanlar değil, bizim bağrımızdır. Herkesi fidan dikmeye davet ediyoruz. Fidan Kardeşliği sloganıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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