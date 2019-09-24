Kocaeli'deki halk otobüslerinden çıkanlar şok etti

Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında yapılan aramalarda araçlarda çok sayıda bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.

Kocaeli'de özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Gebze'de yapılan denetimlerde ele geçirilen aletler pes dedirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze'de özel halk otobüslerine yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı. Ortak denetimlerde 66 özel halk otobüsü denetimden geçti. Ekipler, ehliyet ve şoför kartları ile araç belgelerini kontrol etti.

Denetimler kapsamında kontrol edilen 66 halk otobüsünden 12 araca cezai işlem uygulandı. 7 araca muayene, 2 araca kılık kıyafet yönetmeliği, 1 araca personel çalışma belgesi, 1 araca yönetmelik dışı aksesuar ve 1 araca da yönetmeliğe uymadığından dolayı ceza kesildi. Yapılan aramalarda bazı özel halk otobüslerinin içerisinden çıkan malzemeler ekipleri şaşırttı. Aramalarda çakı, bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.