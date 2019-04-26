Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu Ovacak Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyir halindeyken Öncü B. idaresindeki 41 EM 324 plakalı hafifi ticari araçla çarpışan Halim Y. yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç savrularak, Murat D. kontrolündeki 41 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Ticari aracın çarptığı otobüs savrularak, orta refüjden yolun karşı şeridine geçerek yan yattı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ceyhun K. idaresindeki 34 VV 5078 plakalı kamyon, Bircan K. kontrolündeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Kerim D. yönetimindeki 06 DV 2257 plakalı otomobil de duramayarak yan yatan otobüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan vatandaşlar yaralanmadan kurtuldu.

Kaza anı kameraya yansıdı

Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemesini sürdürürken, o anlar kazaya karışan araçlardan birinin yol kamarası tarafından saniye saniye görüntülendi. Halim Y. yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araçta bulunan yol kamerasına yansıya görüntülerde, halk otobüsünü sollamak isteyen hafif ticari aracın bir anda sol şeride geçtiği görülüyor. Bir anda sol şeride geçen araç Halim Y. yönetimindeki araçla çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, özel halk otobüsüne çarpıyor.