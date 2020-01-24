Kocaeli'den 8 AFAD personeli Elazığ'a gönderildi

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç, 8 arama ve kurtarma personeli, yardım malzemeleriyle yola çıktı.

Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle 8 arama ve kurtarma personeli bölgeye gönderildi. 2 araç ve yardım malzemeleriyle yola çıkan ekipler, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağı ile bölgeye sevk edilecek.