Kocaeli'den Azerbaycan'a dev bayraklı destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla ana hizmet binasını dev Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donattı.

Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırıları sonucu Azerbaycan'ın başlattığı operasyona Türkiye'den destek her geçen gün artıyor. Azerbaycan topraklarına yapılan saldırı sonucu başlatılan operasyona destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet binasına dev Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı. Binanın bayraklarla donatılma anlarını sosyal medyada da paylaşan Büyükşehir Belediyesinin paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.