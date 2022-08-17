İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'den çaldıkları motosikletlerle Yalova'da yakalandılar

Kocaeli’de 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, çaldıkları motosikletlerle birlikte Yalova’da yakalandı.

Kocaeli'de 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, çaldıkları motosikletlerle birlikte Yalova'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos Pazar günü Gebze ve Dilovası ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin G.M. ile A.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Yalova'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler de işlemleri sonrasında ruhsat sahiplerine teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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