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Kocaeli'den deprem bölgesine maske, dezenfektan ve gıda yardımı

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine maske, dezenfektan ve gıda malzemesi yüklü tır gönderileceğini açıkladı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine maske, dezenfektan ve gıda malzemesi yüklü tır gönderileceğini açıkladı.


İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin arından birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Depremin vurduğu İzmir'e Türkiye'nin birçok kentinden ise yardım gönderilmeye başlandı. Depremin meydana gelmesinin hemen ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da deprem bölgesine ilk etapta 30 bin maske, 20 ton dezenfektan ve içerisinde 1000 gıda kolisi olan tır göndereceklerini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım ile yardım kararını duyuran Başkan Büyükakın, ihtiyaç dahilinde itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve lojistik ekipleriyle her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını söyledi.

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