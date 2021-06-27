Kocaeli'e YKS ikinci oturum heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Kocaeli'de öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileleri de sınavların yapıldığı okulların bahçesinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.

Kocaeli'de de sınava giren öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı heyecanı başladı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Sınavın başlaması sonrasında, okul önlerinde bekleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek çocuklarını beklemeye başladı.