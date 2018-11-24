Kocaeliler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ı meşalelerle karşıladı

Kendisini meşalelerle karşılayan vatandaşlara seslenen Büyükakın, “Gönül belediyeciliği yapmak için yola çıkıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 40 ilin 2019 yılı yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Toplantıda AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tahir Büyükakın olduğu açıklandı. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 2005-2007 yılları arasında danışmanlık yapan, 2017 yılına kadar genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreter olarak görev yapan ve daha sonra Bilecik Valilisi olarak atanan Büyükakın, aday tanıtım toplantısının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Vatandaşlar Büyükakın'a yoğun ilgi gösterdi.

Büyükakın'ın İl Başkanlığına geleceği haberini alana vatandaşlar, teşkilat önünde toplandı. Davul, zurna ile Roman havası çalan vatandaşlar, Büyükakın'ı ziyareti öncesinde meşalelerle karşıladı. AK Parti Kocaeli İl Temsilciliğinde gerçekleşen ziyarette Büyükakın'ın yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve ilçe belediye başkanları ile parti yönetimi yer aldı.

“Ben adayımızın, adaylığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Toplantı öncesinde konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, 2019 seçimleri için heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Sayın adayımız bugün Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildikten sonraki ilk programını İl Başkanlığımıza yapmak istedi. Bizler de kendisini memnuniyetle İl Başkanlığımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirttik. Bu vesile ile bugün buradayız. Ben adayımızın, adaylığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah kendisi de burada milletimize hizmet konusunda çok güzel eserler bırakacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin” dedi.

“Doğru bir karardır, asla yanlış bir karar değildir”

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sevgi, azim, kararlılıkla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında olup olmadığını gözetmeksizin karşıladık. Hep iyi niyet, kararlılıkla Kocaeli'nin yapısını, o eski kokan, çirkin, sağlıksız bu şehir, bugün yaşanabilir, herkesin model gösterdiği bir şehir oldu. Başta yeni Büyükşehir Belediye başkan adayımız ve bundan sonraki arkadaşlarımız bizim zaten çalışma arkadaşlarımız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Hem onunla hem de sizinle beraber ıslandık yağan yağmurlarda. Ben üst üste 3 dönem, 15 yıl askerliğimi yaptım, tezkerem yaklaşıyor. Ama ben gel tezkere demiyorum. Bıkmadım ve ben doğal adayım, dedim. Ama biliyordum 3 dönem kararının uygulanacağını. Doğru bir karardır, asla yanlış bir karar değildir” diye konuştu.

“Şehrin emanetini hakkıyla teslim edeceğiz”

Karasomanoğlu'nun ardından kendisini coşku ile karşılayan vatandaşlara seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı adayı Tahir Büyükakın, “Yükümüz gerçekten ağır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevle sırtımıza ateşten bir gömlek giydirdiler. Bütün bir şehrin sorumluluğu üzerimize bindi. Sayın Belediye Başkanımız gibi bu işin duayeninden sonra, çıta bu kadar yükseldikten sonra çıtayı biraz daha yükseltmek zor oldu. Sayın vekillerimiz, teşkilatlarımız bizim arkamızda. Sizler bizim arkamızda oldukça çalışma açısından hiçbir problem yaşamayacağız. Sonuna kadar, 7 gün 24 saat gücümüz yettiği ölçüde çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu şehrin emanetini hakkıyla teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliği yapmak için yola çıkıyoruz”

“Bu görevler koltuğa oturulduğu gün önem arz eden görevler” diyen Büyükakın, “Sayın Belediye Başkanımız gibi görev bittiği zaman insanları karşısına çıkıldığı zaman huzurla gurur içinde bırakılan görevlerdir bunlar. Onun için ben başlayacağım günü değil, o koltuktan kalkacağım ve Allah'a hesap vereceğim gün için çalışacağım. Önümüzdeki süreçte iş birliği içerisinde, güçlü bir şekilde seçimlere gireceğiz. Bu seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi 13-0 galip çıkarak neticelendireceğiz. En büyük kuvvetimiz bu saatte bizi burada yalnız bırakmayan, gözlerindeki ışıkla gönüllerimizi ısıtan sizlersiniz. Bir kez daha buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah yüzümüzü kara etmesin, ak etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız bize, ‘Gönül belediyeciliği yapacağız' dedi. Biz de gönül belediyeciliği yapmak için yola çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da Büyükakın'a başarılar dilemesi ile ziyaret AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında basına kapalı olarak devam etti.