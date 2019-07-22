Kocaelili anneler, Büyükşehir ile sağlıklı besleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 12 ilçede kadınlara hizmet veren “Kocaeli Anne Şehir Projesi” Kocaelili annelerin hayatına katkı sunuyor. Proje kapsamında Kocaeli'de yaşayan her yaştan anneye, spor, sağlık taramaları, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlilerin de aralarında olduğu bir çok alanda hizmet veriyor. Bu kapsamda annelere yönelik “Yeterli ve Dengeli Beslenmede Püf Noktalar” konulu seminer düzenlendi. Diyetisyen Selami Şahin'in gerçekleştirdiği sunum da kadınların günlük hayatta kilo problemlerine karşı yeterli ve dengeli beslenmeleri konularında bilgiler verildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde anneler, diyetisten Selami Şahin'e sorular yönelterek merak ettikleri soruların da cevabını bulma şansı yakaladı. Yapılan seminerden dolayı memnuniyetlerini belirten anneler programdan gayet verimli sonuç aldıklarını ifade etti.