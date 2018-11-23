Kocaelili çocuklar öğretmenlerini unutmadı

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine katılan çocuklar, öğretmenlerine çok özel hediyeler hazırladı.

9 ile 13 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı etkinlikte, SEKA Kâğıt Müzesi Ahşap Atölyesi'nde öğretmenlere ahşap kalemlik ve isimlik seti yapıldı. Öğretmenlerine en güzel hediyeyi hazırlamak isteyen çocuklar ahşap parçaları özenle kesip birleştirdikten sonra, ahşap yakma tekniğini kullanarak öğretmenlerinin isimlerini tasarladıkları kalemlik setlerinin üzerine işledi.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyeler de ise çocuklar öğretmenleri için sabun, parfüm, mum ve bakım kremi seti hazırladı. Etkinliğe katılan çocuklar sabun, parfüm, mum ve bakım kremi yapımında kullanılan etken maddeleri eğitmenlerin yönlendirmeleri ile karıştırırken, öğretmenleri için en güzel kokuları seçti. Etkinlik sonunda öğretmenleri için en güzel hediyeleri hazırlayan çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi'nde her hafta devam eden haftalık atölyelerin yanı sıra özel günlerde de etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Etkinlikler SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi sosyal medya hesaplarından duyuruluyor ve randevu alınabiliyor.