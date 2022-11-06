İhlas Haber Ajansı

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Kocaelili tır şoförü Gürcistan'da aracının içinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan tır şoförü, malzeme götürmek için gittiği Gürcistan’da tırı içerisinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan tır şoförü, malzeme götürmek için gittiği Gürcistan'da tırı içerisinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan tır şoförü Cumali Dursun, malzeme götürmek için Gürcistan'a gitti. 3 çocuk babası Dursun'un Gürcistan'da tırı içerisinde ölü bulunduğu öğrenildi. Gürcistanlı yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı. Dursun'un cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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