Kocaeli'nde 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretim haneye çevirdikleri depoda 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şüpheli tutuklandı.

Yaklaşan yılbaşı öncesince kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere göz açtırmayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) polisi, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, deponun ön tarafının karton mukavvalar ile perdelendiğini, arka tarafının ise adeta üretim haneye çevrildiğini belirledi. Depoda yapılan aramada çok sayıda alkol şişesi, sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler ve yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan O.T., G.R., M.H ve A.A. isimli şüpheliler, dün sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Bugün adliyeye sevk edilen O.T., G.R. ve A.A. isimli şüpheliler mahkemece verilen kararla tutuklandı.