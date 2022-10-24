İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'nde 57 silah ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli şahısların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 57 silah ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince şüpheli şahısların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 57 silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-23 Ekim tarihleri arasında şüpheli şahıslar üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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