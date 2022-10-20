Kocaeli'nde eğlence mekanlarına şok baskın: 800 kişi sorgulandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bölgedeki eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. 100 polisin görev aldığı baskında 800 kişi sorgulandı.

İzmit'te sık sık kavga olaylarının meydana geldiği, son olarak dün gece saatlerinde ise bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 100 personelin katılımıyla Yalı Cami Sokak'taki eğlence mekanlarına baskın düzenledi. 800 kişiye GBT ve üst araması yapıldı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yalı Cami Sokak'ta denetimlerin devam edeceği, meydana gelen olayların önlenmesi için çalışmalar yapılacağı öğrenildi.