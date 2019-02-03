Kocaeli'nde fide dağıtımı sürüyor

Kocaeli'nde tarımsal faaliyetlerin arttırılması ve çiftçilere devletin yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri dışa bağımlılıktan kurtarmak için Ata tohumundan fide elde edip yetiştirme çalışmaları yapıyor. Projenin başlatıldığı günden bu yana 5 ilçede 100 Çiftçiye, 900 bin adet fide dağıtıldı. Sağlıklı besin ürünlerinin öneminin arttığı günümüzde bu ürünlerin üretimiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. 2012 yılında başlatılan proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumların peşine düştü. Yapılan çalışmalarla köy köy dolaşan ziraat mühendisleri köylülerin ektikleri ve atalarından kalan tohumları topladı. Kocaeli'nde başlatılan proje kapsamında çiftçilerin elinde bulunan ata tohumları toplandı. Toplanan tohumlar (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) TİGEM'e gönderildi. TİGEM'e gönderilen tohumlarda tür tanımlama çalışması yaptı. Tür tespiti yapılan ve tanımlanan tohumlar TİGEM'in arazilerinde çoğaltılarak elde edilen fideler tarla günü etkinliklerinde dağıtılıp, tescil çalışmaları yapıldı.12 köyde 50 dekar alana ata tohumları ekilerek elde edilen 24 bin fide dikildi. Kocaeli'nde Kandıra`da domates yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere bu fidelerden verilerek teknik destek sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde beş yıl öncesine kadar Kocaeli pazarlarında çok sık rastlanmayan Pembe domates pazar tezgâhlarında yer almaya başladı. Kandıralı çiftçiler yerli tohumlardan elde edilen fidelerden biber, domates ve patlıcan hasadı yaptı.