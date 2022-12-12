Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin İzmit ve Kartepe ilçelerinde 8 ev ve iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 759 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 52 bin 780 adet içi tütün dolu makaron, 32 kilogram açık kıyılmış tütün, 7 adet komprasör, 10 adet sarma makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 10 adet elektronik sigara likiti ve 149 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.