Kocaeli'nde kumar oynayanlara polis baskını

Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayarak kumar oynayan kişilere, polis baskın yaparak para cezası uyguladı.

Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynayan şahısların ihbarını alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Kişileri masada kumar oynarken yakalayan polis, iş yerinde ki 4 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.