Kocaeli'nde kurallara uymayan 303 şahsa ceza uygulandı

Kocaeli'nde polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 303 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan ve kent genelinde bin 213 iş yerinin denetlendiği uygulamalarda, 20 bin 696 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda karantina ihlali yapan 7, maske takmayan 94, korona virüs tedbirlerine uymayan 5, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 150, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa olmak üzere toplamda 303 kişiye idari para cezası uygulandı.

Uygulamada polis ekiplerince yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs da yakalandı.