İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'nde kurallara uymayan 429 şahsa para cezası uygulandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 429 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 429 şahsa idari para cezası uygulandı.


Kocaeli'de polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan ve kent genelinde 739 iş yeri denetlendiği uygulamalarda 13 bin 803 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda maske takmayan 71, sigara içme yasağına uymayan 15, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 343 şahıs olmak üzere toplamda 429 kişiye para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.