Kocaeli'nde motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nde muaynesi olmadığı tespit edilen ticari minibüs, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir petrol ofisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 41 P 8947 plakalı ticari minibüs, U dönüşü yaptığı esnada karşı yönden gelen M.E.Ö. yönetimindeki 34 AF 0228 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kaza yapan ticari minibüsün muayenesi olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.