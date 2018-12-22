Kocaeli'nde personel eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeleri Birliği ortaklığında organize edilen seminerler devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi personeline “Etkili ve Etkin Yönetici Asistanlığı” eğitimi verildi. Belediye Meclis Salonu'nda verilen eğitimlerde yönetici asistanlarına önemli ipuçları verildi. Seminere konuşmacı olarak iletişim eğitmeni/danışman Jülide Sönmez katıldı.

Sönmez, iletişim teknikleri, İletişim becerileri ve olası hatalar, etkili iletişim kurma yolları, diksiyon ve benzer çeşitli konularda personele bilgi verildi. Yönetici asistanlığının önemine dikkat çeken Sönmez, “Teknolojik değişim kurumsal yapılarda yeni kadro ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Özellikle yönetim kademesinde yönetici asistanı ile çalışma oranları artmaktadır. Yönetici asistanları donanımlı, iş organizasyonunda başarılı, iletişim yönetiminde etkin, zaman yönetiminde fark yaratan, hızlı ve etkin çözümler üreten kişiler olmalıdır” dedi.