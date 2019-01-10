İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'nde PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli adliyede

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.


PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; yapılan mücadeleyi sekteye uğratmak, PKK/KCK terör örgütünün talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla bu örgütün propagandasını sosyal medya üzerinden yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D. isimli 7 şahsın yakalanmasına yönelik Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.


Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.