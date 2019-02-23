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Kocaeli'nde servi minibüsü devrildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde işçi servis minibüsü, yağışlı havanın etkisiyle kayarak yan yattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servis minibüsü, yağışlı havanın etkisiyle kayarak yan yattı.


Kaza sabah saatlerinde Gölcük ilçesi İskele Yolu'nda meydana geldi. Edilen bilgilere göre 41 P 4729 plakalı Hakan T. idaresindeki servis minibüsü havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kaza esnasında minibüsün içerisinde işçilerin olmadığı anlaşıldı. Kaza sonrası D- 130 kara yolu trafiğe kapandı. Kısa süre sonra tek şeritte yol trafiğe açılırken minibüs çekici vasıtasıyla kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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