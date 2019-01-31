İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'nde sokak ortasında silah sesleri: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, tanımadığı şahıslar tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tanımadığı şahıslar tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.



Olay öğlen saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Goncaoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Goncaoğlu Sokak'ta yürüyen C.G.(60) adlı şahıs, yanına yaklaşan bir şahıs tarafından silahla bacağından vuruldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan C.G. yerde kalırken, 9 el silah sesi duyan vatandaşlar olay yerine koştu. Sesleri duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı C.G.'nin yanında bulunan bir arkadaşıyla birlikte taksi çağırarak hastaneye götürülürken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı.



Hastaneye kaldırılan C.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yaralı şahıs ise husumeti olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.