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Kocaeli'nde tramvay sayısı artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray projesinde siparişi verilen 6 tramvaydan 3’ü hizmete geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray projesinde siparişi verilen 6 tramvaydan 3'ü hizmete geçti.


Kocaeli'nde 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 12 tramvay ile Kocaeli halkının hizmetinde olan Akçaray, araç sayısını yükseltti. Kocaeli halkı tarafından kısa zamanda sık kullanılmaya başlanan Akçaray, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için 6 tramvay siparişi daha verdi. Sırasıyla gelecek olan tramvaylardan ilki 27 Aralık ikincisi 29 Aralık'ta gelirken 3'ünsü ise geçtiğimiz gün raylara indirilerek toplam araç sayısı 15'e yükseldi. İlk etabı 3 istasyondan oluşan Sekapark- Plajyolu hattı, önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacak. Yeni istasyonların açılması ile birlikte 11 olan istasyon sayısı da 14'e çıkacak. Toplamda gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometre daha eklenerek hat uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51'i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşacak ve bu sayede yerli ve milli üretime de destek sağlanmış olacak.

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