Kocaeli'nde uyuşturucu mücadelesi devam ediyor

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 1 Ocak ve 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 313 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.