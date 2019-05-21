Kocaeli'nde yetimlerin yüzünü güldüren iftar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının 15'inde gerçekleşen Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetimlere iftar yemeği verdi.

İslam ülkelerinin teklifi ve İslam Birliği Teşkilatı'nın desteği ile her yıl Ramazan ayının 15. günü "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu anlamlı gün kapsamında Antikkapı'da düzenlediği programla yetimlere iftar yemeği verdi. İftar öncesi yetimler için oyun alanları kurulurken yetimlere İHH ve Ayışığı Derneği gönüllüleri eşlik etti. Kendileri için kurulan oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklar, daha sonra iftar yemeğine protokol ile birlikte geçti.

İftar programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ay Işığı Derneği ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Doğan Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İHH Başkanı İsmail Yeşildal, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar öncesi yetimler için alana şişme oyun alanları kuruldu. Kendileri için kurulan oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra protokol üyeleri ile birlikte iftar soflarına geçti. İftar öncesi yetim çocuklarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Büyükakın, çocukların fotoğraf isteklerini kırmadı.

Yetimlerin yüzlerini güldürmek için bir araya geldiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Onları sevindirmek ve yüzlerini güldürmek istedik. Bu her zaman yapmamız gereken bir şey. Biz bugün sadece yetimleri hatırlama değil, yetimleri hatırlatmak için bu etkinliği yapıyoruz. Diğer zamanlarda Kocaeli'nde bulunan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu çocuklarla bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.