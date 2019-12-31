Kocaeli'nde yılbaşı öncesinde torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olan 2 torbacı düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramalarda sakladıkları esrarın bulunma anı polis kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından ‘torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.K ile O.K isimli şahısların beraber hareket ederek temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri tespit edildi. Elde edilen bilgi sonrasında harekete geçen ekipler tarafından şahısların içinde bulunduğu araç İzmit ilçesinde durduruldu.

Araçta bulunan E.K. ve O.K. gözaltına alındı. Ekiplerce araçta ve şahısların evlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 322 adet ecstasy hap, 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemeye yarayan poşetler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, şahısların evlerinde uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda dolabın içerisinde esrar ele geçiriliyor.

Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçlu ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen uygulamalarda ise çeşitli suçlardan aralanan 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.