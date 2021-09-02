Kocaeli'nden milli takıma iki sporcu

Ayrıca kulüpten iki sporcu da milli takıma seçildi.

Türkiye Kürek Şampiyonası, 28-29 Ağustos tarihlerinde Sapanca Gölü parkurunda düzenlendi. Yarışmalara Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam, ODTÜ gibi büyük kulüplerin takımları katılırken, küçük erkekler kategorisinde Hereke Nuh Çimento takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca küçük kızlar, yıldız erkekler ve genç erkekler kategorilerinde Hereke Nuh Çimento kulübü Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı.

Milli takıma iki sporcu

Makedonya' da yapılacak olan Balkan Kürek Şampiyonası için Yıldız 2 tek ekibinden Mehmet Emin Sarıoğlu ve Eren Kırcı Türkiye Milli Takımına seçildi. Kulüp Başkanı Necmi Can, yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen yönetim kurulumuz, teknik kadro ve sporcularımızın ellerine, yüreklerine sağlık. Bizlere destek olan ve yardımlarını esirgemeyen Nuh Çimento Sanayi A.Ş.' ye ve Körfez Belediyesi' ne teşekkür ederiz” dedi.